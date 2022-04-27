В России допустили возвращение зарубежных компаний

Вице-премьер Хуснуллин допустил возвращение ушедших компаний в Россию для заработка денег

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью с РБК прокомментировал уход иностранных компаний из страны. По его мнению, они вернутся, поскольку «хотят зарабатывать».

Хуснуллин объяснил, что партнерские отношения с иностранным бизнесом формировались в течение десятилетий, поэтому «люди не хотят их терять». Он допустил возвращение большинства компаний в страну, поскольку те заинтересованы в заработке денег. Это произойдет «рано или поздно», считает вице-премьер. Однако необходимо следить за дальнейшей ситуацией с введением санкций и спецоперацией на Украине.

«У меня знакомые в Европе, других странах, у которых долгосрочные отношения с нашей страной, не хотят уходить из России, не поддерживают санкции. Но на них давят», — подчеркнул он.

По мнению вице-премьера, санкции не могут изолировать Россию от мира, поскольку «во всем мире есть бизнес, который хочет зарабатывать». Он отметил, что «огромные иностранные компании» возникли в стране «не просто так». Для их деятельности в России создали удобные условия, включая «выгодную» систему налогообложения.

«Они здесь зарабатывают. От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и все встанет на место», — заключил Хуснуллин.

В том же интервью Хуснуллин оценил риски изоляции для российской экономики. По его словам, говорить об этом сложно, поскольку против страны продолжают вводить ограничения.