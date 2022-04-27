Заммэра Ракова рассказала о создании служб примирения на базе школ во всех округах Москвы

Московских школьников научат противостоять буллингу и разрешать конфликтные ситуации мирным путем. Для этого в столичных школах появится так называемые службы примирения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Главная задача школьной службы примирения — способствовать формированию психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Важно, что в работе служб участвуют и сами ребята, ведь порой им бывает проще понять и договориться со сверстниками. Школьные службы примирения — это целая экосистема, которая помогает в достижении взаимопонимания в ученическом сообществе, противодействии буллингу, развитии позитивного общения, мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, закреплению этого как культурной традиции Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Служба примирения будет подключаться для разрешения конфликтов между детьми или между учеником и учителем. Обратиться в службу может любой участник образовательного процесса. Если ситуация непростая, то к ней подключится нейтральный посредник — медиатор. Участникам конфликта предложат сесть за стол переговоров, разобраться в ситуации и договориться, что делать дальше.

Стать членом школьной службы примирения могут сотрудники образовательной организации. Для этой работы нужно пройти обучающие семинары специалистов Городского психолого-педагогического центра по технологиям и эффективным методам для разрешения сложных ситуаций. В качестве волонтеров в службу могу вступить и ученики старше 14 лет. Педагоги-психологи научат их владеть «восстановительным подходом», который поможет восстановить коммуникацию и наладить взаимопонимание, а также расскажут, как вести себя в ситуациях буллинга.

400 школ организуют у себя службы примирения, которые помогут ученикам решать конфликтные ситуации

Службы примирения появятся в каждом округе Москвы. В 380 школах педагоги уже прошли необходимое обучение, а в 127 на регулярной основе уже используют восстановительные техники в случаях конфликтных ситуаций.

«Раньше при возникновении недопониманий или сложных ситуаций в школах не было единой стратегии по разрешению конфликта. Теперь же школьные службы примирения будут предлагать восстановительный подход, который позволит тщательно разобраться в ситуации без ущемления достоинства обеих сторон», — добавила Ракова.

Службы примирения курирует Городской психолого-педагогический центр. В дальнейшем их планируется создать во всех школах города.