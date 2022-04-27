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Наезд автомобиля на пешехода в центре Москвы попал на видео

Наезд автомобиля на пешехода на тротуаре в Москве на Мытной улице попал на видео

В Москве наезд автомобиля на пешехода на тротуаре попал на видео. Ролик в среду, 27 апреля, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

ЧП произошло на Мытной улице в центре столицы. На кадрах видно, как автомобиль совершает несколько резких маневров и едва не сталкивается с припаркованной машиной, после чего водитель теряет управление и сбивает находящегося на тротуаре человека. После случившегося водитель скрылся с места аварии. Полиция ведет розыск подозреваемого.

В марте в Нижнем Новгороде пьяный мужчина за рулем Hyundai на большой скорости сбил пятерых человек и попал на видео.

Владимир Шарапов
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