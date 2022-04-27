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Блинкен оценил сроки возобновления работы посольства США в Киеве

Госсекретарь Блинкен: возобновление работы посольства США в Киеве займет несколько недель
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Процесс возобновления работы американского посольства в Киеве займет несколько следующих недель. Такую оценку дал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Глава Госдепа подчеркнул, что власти США относятся «очень серьезно к этому процессу». Он пояснил, что для начала необходимо убедиться, что безопасность дипломатического персонала будет обеспечена надлежащим образом.

Ранее стало известно, что американские дипломаты впервые с 24 февраля вернулись на Украину. Источник телеканала CNN сообщил, что несколько дипломатических работников прибыли из Польши во Львов. В украинском городе они пробудут день.

14 февраля США перевели посольство на Украине из Киева во Львов. Как объяснил глава Госдепа Энтони Блинкен, причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение большой ошибкой.

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Ксения Назарова
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