В Китае предрекли войну во всей Европе

Китайский эксперт Сун Чжунпин: затягивание конфликта на Украине приведет к войне в Европе

Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта на Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times.

«Россия ясно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны сохранят жесткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведет к огромным бедствиям для всех европейских стран и всего мира», — заявил он.

По словам эксперта, США де-факто сделали Украину членом НАТО, поскольку ранее никто из стран-участниц альянса еще не получал такой ​​большой поддержки со стороны США, особенно это касается поставок военной техники.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал дискуссии о возможности ядерной войны из-за ситуации на Украине. Остин оценил вероятность ядерной войны из-за эскалации кризиса на Украине, отметив, что не верит в такой вариант развития событий.