В России увеличат производство средств гигиены

Российские производители нарастят выпуск средств гигиены в 1,5 раза для замены импортных

В России производители намерены увеличить выпуск средств гигиены, чтобы заместить ими иностранные бренды — Always, Libress, Zewa и другие. Фонд развития промышленности (ФРП) уже начал принимать заявки на льготные займы для таких компаний, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Предполагается, что для замены импортных средств гигиены выпуск российских нарастят в 1,5 раза. Для этого ФРП планирует выделить бизнесу 1,5 миллиарда рублей. Фонд уже утвердил займы на 399 миллионов рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), 70 миллионов — «Ульяновскому бумажному комбинату» («Русская бумага») и 13,9 миллиона — «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»). Эти компании увеличат производство туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

Ряд организаций надеются увеличить выпуск продукции с помощью займов, которые они получили еще до напряжения ситуации. Так, компания «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady) собирается нарастить объемы изготовления женских прокладок на 64 процента, заявил ее генеральный директор Михаил Срапионов.

«В конце мая предприятие откроет новую линию по выпуску прокладок мощностью 300 миллионов единиц в год. На создание нового производства компания в 2020 году получила от ФРП льготный заем в размере 123 миллионов рублей. Ранее предприятие изготавливало продукцию в Бельгии», — рассказал он.