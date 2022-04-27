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Женщина выиграла в лотерею и пристрастилась раздавать деньги нуждающимся

Independent: победительница лотереи в Британии раздала половину выигрыша нуждающимся
Фрэнсес и Патрик Коннолли

Фрэнсес и Патрик Коннолли . Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Победительница лотереи из британского графства Дарем пристрастилась раздавать деньги на благотворительность и перевела половину выигрыша нуждающимся. Об этом сообщает Independent.

55-летняя бывшая социальная работница и учительница Фрэнсес Коннолли всегда стремилась помогать другим. С девяти лет она была волонтером в скорой помощи Сент-Джон и организовывала линию помощи больным СПИДом, когда была студенткой в Белфасте. В 2019 году Коннолли выиграла в лотерею 115 миллионов фунтов стерлингов (10,7 миллиарда рублей) и сразу раздала часть денег друзьям и родственникам. Список тех, кому необходима помощь, она подготовила заранее.

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Затем Коннолли организовала два благотворительных фонда. Один — в Северной Ирландии, откуда она родом, и назвала в честь покойной матери. Второй фонд, PFC Trust, женщина зарегистрировала в городе Хартлпул, графство Дарем, где жила последние 30 лет. Фонд поддерживает местных молодых сиделок, пожилых людей и беженцев. В общей сложности она раздала 60 миллионов фунтов стерлингов (5,6 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что житель Франции стал победителем лотереи EuroMillions и раздал почти все деньги на благотворительность. В первом же интервью мужчина объявил, что пустит выигранные деньги на развитие собственного благотворительного фонда Anyama, созданного для «защиты и возрождения лесов и сохранения биоразнообразия».

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Алиса Дмитриева
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