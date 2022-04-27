Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине

Президент Болгарии Радев высказался категорически против поставок оружия Украине

Президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия и оказания другой военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика», — заявил болгарский президент.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи счел допустимым нанесение Украиной ударов по объектам, расположенным на территории России. Комментируя применение западных вооружений на российской территории, представитель ведомства отметил, что у Киева есть законное право наносить удар по военным целям ради нарушения логистики военных поставок.