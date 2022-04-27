Ранее судимый за кражу россиянин убил 88-летнего пенсионера и забрал его плащ

В Башкирии мужчину обвинили в убийстве 88-летнего пенсионера, мешавшего спать его знакомой

В Белебеевском районе 42-летнему жителю поселка Приютово предъявили обвинение в убийстве 88-летнего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по республике Башкортостан Евгений Каневский.

По данным следствия, 22 апреля этого года фигурант вместе с подругой пил спиртное у нее в гостях. В какой-то момент они услышали громкие звуки из квартиры сверху, после чего женщина пожаловалась знакомому на пожилого соседа, который постоянно шумит по ночам и мешает спать ей и ее детям. После этого, как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по региону, мужчина решил разобраться с пенсионером и пришел к двери его квартиры. На претензии незнакомого человека сосед ответил, что из-за возраста у него нарушен сон и есть проблемы со здоровьем.

Затем обвиняемый вернулся к квартире приятельницы, однако та не впустила его внутрь, сославшись на то, что уже поздно и ее дети спят; при этом женщина отказалась отдать гостю куртку и обувь. Тогда фигурант решил одолжить одежду у пожилого соседа, а когда тот отказал, попросил переночевать у него в квартире, однако пенсионер был против и попытался выгнать нового знакомого. Разозлившись, мужчина нанес удары хозяину жилья по голове и другим частям тела, а затем лег спать у него в квартире. Через полтора часа злоумышленник проснулся, забрал у потерпевшего плащ и направился к своему дому.

На следующий день в полицию обратился 55-летний сын пожилого мужчины и сообщил, что обнаружил отца мертвым. Заявитель сказал, что на полу и стене были следы крови, лицо родственника было в ранах, а тело в гематомах. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Предполагаемого убийцу нашли по горячим следам, во дворе его дома стражи порядка обнаружили плащ погибшего.

Мужчина признался в содеянном и в деталях описал события минувшей ночи. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.