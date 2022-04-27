Президента Франции Макрона закидали помидорами

Президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами во время его встречи с жителями муниципалитета Суржи под Парижем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала BFM.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, томаты полетели в Макрона, когда политик находился в центре большой толпы, окруженный телохранителями. Охранники сразу же закрыли собой президента Франции и раскрыли над его головой зонтик.

25 апреля после победы Эммануэля Макрона на выборах президента Франции в Париже начались акции протеста. Столкновения с полицией привели к применению слезоточивого газа по отношению к радикально настроенной молодежи. Изначально протестующие выкрикивали лозунги как против Макрона, так и против его соперницы Ле Пен.