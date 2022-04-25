Полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста после выборов в Париже

На протестах в Париже после победы Макрона на выборах полиция применила слезоточивый газ

В Париже, после предварительной победы Эммануэля Макрона на выборах президента Франции, начались акции протеста. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что столкновения с полицией привели к применению слезоточивого газа по отношению к радикально настроенной молодежи. Изначально протестующие выкрикивали лозунги как против Макрона, так и против Ле Пен. Когда к мирному протесту присоединились люди в черной одежде, относящиеся к движению Black bloc, которое часто устраивают провокации и беспорядки, правоохранители в ответ на их действия применили слезоточивый газ.

Ранее после объявления первых результатов выборов протестующие установили баррикады в центре французского города Ренн. Сообщалось о подожженных мусорных баках и столкновениях с полицией.

Министерство внутренних дел (МВД) Франции опубликовало предварительные итоги второго тура выборов президента страны. По итогам подсчета 60 процентов голосов, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает 53,12 процента. За Марин Ле Пен, выдвинутую партией «Национальное объединение», проголосовали 46,88 процента избирателей.