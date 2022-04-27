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Путин одобрил участие ООН и Красного Креста в эвакуации людей с «Азовстали»

ООН заявила о согласии Путина на участие Красного Креста в эвакуации с «Азовстали»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время беседы с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем одобрил участие международных организаций в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» на Украине, об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Эвакуация людей

Путин согласился привлечь к вывозу людей с предприятия в Мариуполе специалистов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Дальнейшее обсуждение этого вопроса Управление ООН по координации гуманитарных вопросов будет вести с Министерством обороны России.

Президент в принципе согласился на участие Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе

Стефан Дюжаррикофициальный представитель генсека ООН

Мирные жители

21 апреля вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится почти тысяча мирных жителей и 500 раненных украинских военных.

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Она призвала открыть гуманитарный коридор и вывести через него этих людей, а также обратилась к мировому сообществу с просьбой «сфокусировать усилия» на ситуации вокруг завода. При этом она подчеркнула, что украинские военные на территории завода не желают сдаваться в плен.

Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Наши военные не хотят сдаваться им в плен

Ирина Верещуквице-премьер Украины

При этом Украина уже срывала эвакуацию с объекта 25 апреля. Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев объяснил, что с одной стороны официальные лица Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и не принимают никаких практических мер по эвакуации людей.

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Позиция Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, что на «Азовстали» были блокированы свыше двух тысяч украинских военных. Президент в свою очередь дал приказ отменить штурм завода, указав на нецелесообразность подобной тактики и необходимость сохранения жизни российских военных.

Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела

Владимир Путинпрезидент России

Удерживание людей

Путин подтвердил планы сохранить жизнь всем сдавшимся в Мариуполе.

Это просто преступление — удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть

Владимир Путинпрезидент России

Он напомнил, что украинские военные удерживают мирное население на заводе. Он назвал это преступлением.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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