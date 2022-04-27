Путин одобрил участие ООН и Красного Креста в эвакуации людей с «Азовстали»

ООН заявила о согласии Путина на участие Красного Креста в эвакуации с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин во время беседы с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем одобрил участие международных организаций в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» на Украине, об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Эвакуация людей

Путин согласился привлечь к вывозу людей с предприятия в Мариуполе специалистов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). Дальнейшее обсуждение этого вопроса Управление ООН по координации гуманитарных вопросов будет вести с Министерством обороны России.

Президент в принципе согласился на участие Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе Стефан Дюжаррик официальный представитель генсека ООН

Мирные жители

21 апреля вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится почти тысяча мирных жителей и 500 раненных украинских военных.

Она призвала открыть гуманитарный коридор и вывести через него этих людей, а также обратилась к мировому сообществу с просьбой «сфокусировать усилия» на ситуации вокруг завода. При этом она подчеркнула, что украинские военные на территории завода не желают сдаваться в плен.

Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Наши военные не хотят сдаваться им в плен Ирина Верещук вице-премьер Украины

При этом Украина уже срывала эвакуацию с объекта 25 апреля. Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев объяснил, что с одной стороны официальные лица Киева постоянно публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и не принимают никаких практических мер по эвакуации людей.

Позиция Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, что на «Азовстали» были блокированы свыше двух тысяч украинских военных. Президент в свою очередь дал приказ отменить штурм завода, указав на нецелесообразность подобной тактики и необходимость сохранения жизни российских военных.

Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела Владимир Путин президент России

Удерживание людей

Путин подтвердил планы сохранить жизнь всем сдавшимся в Мариуполе.

Это просто преступление — удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть Владимир Путин президент России

Он напомнил, что украинские военные удерживают мирное население на заводе. Он назвал это преступлением.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.