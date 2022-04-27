Раскрыт необычный способ поедания бананов королевой Елизаветой II

The Sun: королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал, как Елизавета II ест бананы

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди и эксперт по этикету Уильям Хэнсон раскрыли необычный способ поедания бананов, который использует британская королева Елизавета II. Об этом сообщает The Sun.

В своей книге «Есть по-королевски» МакГрейди рассказал, что королева отрезает верхнюю и нижнюю часть банана, а затем съедает его при помощи ножа и вилки. При этом она разрезает банан на маленькие кусочки, чтобы его не приходилось откусывать, как это делают обезьяны.

Эксперт по этикету Уильям Хэнсон продемонстрировал метод, который королева использует для употребления бананов. «Мы не очищаем бананы, как приматы, — объясняет он. — Вместо этого мы при помощи вилки удерживаем банан, а затем отрезаем кончики. После этого мы поворачиваем нож боком и разрезаем кожуру. Затем мы раскрываем ее. В конце концов, отрезаем кусочки и едим».

Это не единственная причуда Ее Величества, связанная с едой. Она запретила подавать ей пасту и отказалась от моллюсков из-за риска пищевого отравления. Кроме того, королева не любит крахмалистую пищу и модифицированные несезонные овощи. Она предпочитает нежирные блюда, такие как курица и рыба на гриле.

Елизавета II так часто встречается с людьми, что наличие лука и чеснока в ее рационе сокращено до минимума. «Мы никогда не подаем чеснок Королеве, но его любил принц Филипп. Если мы находились в замке Балморал, а она отсутствовала, мы намазывали его стейк чесноком», — рассказал МакГрейди.

Ранее сообщалось, что Кэролин Робб, которая была шеф-поваром в Кенсингтонском дворце, рассказала о том, какие лакомства любили в детстве принцы Уильям и Гарри. В своей книге «Чай во дворце» она приводит рецепт любимого безе принцев.