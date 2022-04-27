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Раскрыт необычный способ поедания бананов королевой Елизаветой II

The Sun: королевский шеф-повар Даррен МакГрейди рассказал, как Елизавета II ест бананы

Фото: Steve Parsons / Reuters

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди и эксперт по этикету Уильям Хэнсон раскрыли необычный способ поедания бананов, который использует британская королева Елизавета II. Об этом сообщает The Sun.

В своей книге «Есть по-королевски» МакГрейди рассказал, что королева отрезает верхнюю и нижнюю часть банана, а затем съедает его при помощи ножа и вилки. При этом она разрезает банан на маленькие кусочки, чтобы его не приходилось откусывать, как это делают обезьяны.

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Эксперт по этикету Уильям Хэнсон продемонстрировал метод, который королева использует для употребления бананов. «Мы не очищаем бананы, как приматы, — объясняет он. — Вместо этого мы при помощи вилки удерживаем банан, а затем отрезаем кончики. После этого мы поворачиваем нож боком и разрезаем кожуру. Затем мы раскрываем ее. В конце концов, отрезаем кусочки и едим».

Это не единственная причуда Ее Величества, связанная с едой. Она запретила подавать ей пасту и отказалась от моллюсков из-за риска пищевого отравления. Кроме того, королева не любит крахмалистую пищу и модифицированные несезонные овощи. Она предпочитает нежирные блюда, такие как курица и рыба на гриле.

Елизавета II так часто встречается с людьми, что наличие лука и чеснока в ее рационе сокращено до минимума. «Мы никогда не подаем чеснок Королеве, но его любил принц Филипп. Если мы находились в замке Балморал, а она отсутствовала, мы намазывали его стейк чесноком», — рассказал МакГрейди.

Ранее сообщалось, что Кэролин Робб, которая была шеф-поваром в Кенсингтонском дворце, рассказала о том, какие лакомства любили в детстве принцы Уильям и Гарри. В своей книге «Чай во дворце» она приводит рецепт любимого безе принцев.

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Алиса Дмитриева
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