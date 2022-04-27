Премьер Грузии заявил о намерении Саакашвили воевать против России

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что Саакашвили намеревался «открыть второй фронт»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили вернулся минувшей осенью в страну, намереваясь открыть второй фронт против России в случае военных действий на Украине. Его цитирует ТАСС.

По утверждению Гарибашвили, «существовала конкретная информация, что война на Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года». «Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено все для открытия второго фронта», — сказал грузинский премьер. Он добавил, что такую информацию подтвердили «украинские друзья».

Гарибашвили подчеркнул, что Грузию никто не втянет в события на Украине.

В конце марта Михаил Саакашвили заявил, что если его сторонники будут действовать активно, то у правительства Грузии «осталось максимум полтора месяца» и оно «отправится в небытие» уже весной, после чего будет сформировано правительство национального согласия.

Михаила Саакашвили арестовали 1 октября 2021 года, когда он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции. Ранее политика заочно приговорили к шести годам заключения по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Экс-президента также обвиняют в жестоком разгоне митинга в 2007 году и растрате госсредств.