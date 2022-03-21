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Саакашвили назвал срок смены власти в Грузии

Саакашвили заявил, что до отставки правительства Грузии осталось максимум полтора месяца

Фото: Irakli Gedenidze / AP

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал срок смены власти в стране. Об этом сообщает «Грузия Online».

Саакашвили заявил, что если его сторонники будут действовать активно, то у правительства «осталось максимум полтора месяца» и оно «отправится в небытие» уже весной, после чего будет сформировано правительство национального согласия.

Экс-президент также предложил план по возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, передает РИА Новости.

«Если в Грузии будут паспорта Евросоюза, они (жители Абхазии и Южной Осетии — прим. «Ленты.ру») избавятся от всех комплексов, и это будет мирное возвращение», — сказал Саакашвили. По его мнению, жители двух республик в этом случае «не будут бояться, что пропадут с карты или что их культуре будет что-то угрожать».

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«План следующий: смена правительства весной, организация национального правительства, проведение внеочередных выборов до конца года, и в этом году начнется реинтеграция Абхазии и Цхинвала в состав грузинского государства», — объявил политик.

По мнению Саакашвили, «историческое окно» открывается на фоне российской спецоперации на территории Украины.

Михаил Саакашвили был арестован 1 октября, когда после восьми лет эмиграции вернулся на родину для участия в протестах. В Грузии его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Он также обвиняется в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

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София Сарджвеладзе
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