Билайн увеличил на 30 процентов скорость мобильного интернета для Подмосковья

Билайн улучшил качество мобильного интернета в Подмосковье, увеличив скорость загрузки

Билайн улучшил качество мобильного интернета в Московской области, увеличив в среднем на 30 процентов скорость загрузки контента. Об этом говорится в сообщении оператора связи. Теперь скорости мобильного интернета может быть достаточно для просмотра фильмов или сериалов в высоком качестве. Чтобы полноценно пользоваться новыми технологиями, важно убедиться, что кроме смартфона, стандарт 4G также поддерживает ваша сим-карта. При необходимости, ее заменят на новую без потери номера.

В билайне отметили, что значительные улучшения в скорости мобильного интернета произошли в 35 городах Подмосковья, среди которых Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Воскресенск, Лобня, Клин, Красногорск и многие другие, где проживает около 5 миллионов человек.

Высокий прирост средней скорости — в 2 раза по итогам внутренних замеров отмечен в городе Воскресенск. На втором месте Клин, где мобильный интернет стал быстрее на 70 процентов. Тройку лидеров замыкает Сергиев Посад, там скорость выросла на 60 процентов.

Количество новых базовых станций билайна в Подмосковье увеличилось на 30 процентов за 2021 год благодаря инвестициям в сеть. Например, в 2021 году сумма инвестиций составила 12 миллиардов рублей. Кроме этого, билайн эффективно использует имеющийся частотный ресурс и для обеспечения более качественного покрытия мобильным интернетом в Подмосковье. В начале мая 2021 года компания завершила большой проект в Московской области по расширению частоты LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G.

В Московской области, как и в столице, оператор строит 5G-Ready сеть. Это означает, что внедрение сетей пятого поколения связи возможно осуществить в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready в настоящее время обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro.

Улучшения коснулись и дорог, которые связывают города Московской области и столицу. Для улучшения покрытия и стабильности соединения в пути на основных автомагистралях и железных дорогах было построено почти 1000 новых базовых станций, обеспечивающих связь на протяженности более 3000 километров.

«Как я уже не раз говорил, мы стремимся оказывать одинаково высокий уровень сервиса как в столице, так и в области. Чтобы достигнуть нашей цели в прошлом году большую часть инвестиций в развитие сети мы направили именно на Московскую область и дороги, которые связывают ее города с Москвой, — рассказал директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» Дмитрий Машин. — Но мы не только строим там, но и настраиваем сеть определенным образом — перераспределяем частотный ресурс в пользу сетей 4G, так как видим, что все больше клиентов используют этот стандарт как для выхода в интернет, так и для голосовой связи с помощью технологии VoLTE, в том числе на своих загородных участках».