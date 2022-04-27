Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Ученые назвали основную проблему умных часов в медицине

Nature: медики назвали высокую стоимость основной проблемой умных часов

Фото: Luke Chesser / Unsplash

Специалисты назвали высокую стоимость основной проблемой умных часов как устройства для анализа показателей здоровья. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Медики Национального института здравоохранения США (NIH) отметили, что умные часы могут быть полезны для контроля за медицинскими показателями и диагностики заболеваний. Однако авторы выяснили, что носимые устройства недоступны большинству пациентов. Исследование показало, что аксессуары с медицинскими функциями обычно приобретают люди с хорошим образованием и высоким достатком.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Специалисты проанализировали основных пользователей носимых смарт-устройств Fitbit и выяснили, что чаще всего за своими показателями здоровья следят белые американцы с хорошим образованием и высоким заработком. Также ученые привели данные опроса среди 1000 респондентов, согласно которому 49 процентов пользователей не могут позволить себе фитнес-трекер или смарт-часы из-за высокой стоимости. 19 процентов респондентов ответили, что их пугает необходимость в обслуживании устройств, 16 процентов не видят ценности девайсов для здоровья.

Специалисты отметили, что 40 процентов участников опроса идентифицировали себя как латиноамериканцы, 36 процентов — как чернокожие или афроамериканцы неиспаноязычного происхождения, 15 процентов — как белые неиспаноязычные. Ученые подчеркнули, что большая часть пользователей хотела бы следить за здоровьем с помощью гаджетов — 58 процентов респондентов ответили на этот вопрос утвердительно.

В конце апреля американские исследователи заявили, что смарт-часы могут показать влияние вакцины от COVID-19 на организм человека. Так, специалисты выяснили, что после получения первой дозы вакцины частота ударов сердца значительно увеличивается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Итальянская компания согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа
Американские военные получат новые летающие радары
Показаны дома и квартиры с самыми странными интерьерами
Германия назвала условия поддержки санкций против российской нефти
Россиянин погиб при столкновении автобуса с легковым автомобилем
Россиянин объяснил убийство друга его просьбой
Летчик Ярошенко встретился с семьей
Ученые назвали основную проблему умных часов в медицине
Жители России массово устремились в один город страны на майские праздники
Названы скупленные россиянами под влиянием санкций товары
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.