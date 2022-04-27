Ученые назвали основную проблему умных часов в медицине

Nature: медики назвали высокую стоимость основной проблемой умных часов

Специалисты назвали высокую стоимость основной проблемой умных часов как устройства для анализа показателей здоровья. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Медики Национального института здравоохранения США (NIH) отметили, что умные часы могут быть полезны для контроля за медицинскими показателями и диагностики заболеваний. Однако авторы выяснили, что носимые устройства недоступны большинству пациентов. Исследование показало, что аксессуары с медицинскими функциями обычно приобретают люди с хорошим образованием и высоким достатком.

Специалисты проанализировали основных пользователей носимых смарт-устройств Fitbit и выяснили, что чаще всего за своими показателями здоровья следят белые американцы с хорошим образованием и высоким заработком. Также ученые привели данные опроса среди 1000 респондентов, согласно которому 49 процентов пользователей не могут позволить себе фитнес-трекер или смарт-часы из-за высокой стоимости. 19 процентов респондентов ответили, что их пугает необходимость в обслуживании устройств, 16 процентов не видят ценности девайсов для здоровья.

Специалисты отметили, что 40 процентов участников опроса идентифицировали себя как латиноамериканцы, 36 процентов — как чернокожие или афроамериканцы неиспаноязычного происхождения, 15 процентов — как белые неиспаноязычные. Ученые подчеркнули, что большая часть пользователей хотела бы следить за здоровьем с помощью гаджетов — 58 процентов респондентов ответили на этот вопрос утвердительно.

В конце апреля американские исследователи заявили, что смарт-часы могут показать влияние вакцины от COVID-19 на организм человека. Так, специалисты выяснили, что после получения первой дозы вакцины частота ударов сердца значительно увеличивается.