США назвали перенос боевых действий в Россию отдельным делом

Госсекретарь США Блинкен назвал перенос боевых действий из Украины в РФ отдельным делом

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о переносе боевых действий из Украины в Россию. Об этом пишет ТАСС.

Блинкен назвал военные действия на территории РФ отдельным делом. По его словам, США считают, что Киев должен сам выбрать тактику действий. Он заявил, что Вашингтон нацелен на предоставление Украине помощи для «вытеснения россиян с территории страны». «Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ», — пояснил Блинкен. Госсекретарь отметил, что сам считает жизненно важным делать все необходимое для защиты от российской агрессии.

Ранее стало известно, что США сняли ряд ограничений на передачу разведывательных данных Украине. Предполагается, что расширение обмена разведданными поможет Киеву «защищать и потенциально возвращать территории», где в настоящее время ведутся боевые действия.