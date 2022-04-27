Бывшего заммэра российского города отправили в колонию на четыре года за взятки

Бывшего вице-мэра Иркутска Преловского осудили на четыре года за взятки от бизнесмена

Бывшего заместителя мэра Иркутска осудили на четыре года колонии строгого режима по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Также ему в течение трех лет и шести месяцев запретили занимать должности в государственных учреждениях.

Судом установлено, что в период с июня по октябрь 2020 года бывший вице-мэр, занимая должность председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города, трижды лично получил взятку от бизнесмена. За вознаграждение он обещал поспособствовать выигрышу его фирмы в конкурсах на проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах органах, фигурантом стал Владимир Преловский. До января 2021 года он возглавлял комитет городского обустройства администрации Иркутска. Позже мужчину задержали и поместили под домашний арест.