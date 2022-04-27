Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшего заммэра российского города отправили в колонию на четыре года за взятки

Бывшего вице-мэра Иркутска Преловского осудили на четыре года за взятки от бизнесмена

Фото: СИ «Глагол38»

Бывшего заместителя мэра Иркутска осудили на четыре года колонии строгого режима по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Также ему в течение трех лет и шести месяцев запретили занимать должности в государственных учреждениях.

Судом установлено, что в период с июня по октябрь 2020 года бывший вице-мэр, занимая должность председателя комитета по управлению Октябрьским округом администрации города, трижды лично получил взятку от бизнесмена. За вознаграждение он обещал поспособствовать выигрышу его фирмы в конкурсах на проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах органах, фигурантом стал Владимир Преловский. До января 2021 года он возглавлял комитет городского обустройства администрации Иркутска. Позже мужчину задержали и поместили под домашний арест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Цены на газ в Европе взлетели после решений «Газпрома»
12-летняя шахматистка погибла во время первенства России
Минобороны показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ
Венгрия согласилась на требования России по оплате газа
Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт
На полицейского завели дело об убийстве водителя Mercedes в Дагестане
Появились новые подробности об устроившем стрельбу в российском детсаду
«Газпром» остановил поставки газа в Болгарию и Польшу
В Москве заново открылся первый магазин сети OBI
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.