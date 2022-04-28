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Разработан динамик толщиной с бумагу

В Массачусетском технологическом институте разработали динамик толщиной с бумагу

Фото: Kevin Galvin / Globallookpress.com

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) в США разработали динамик толщиной с бумагу, который может превратить любую поверхность в источник звука. Результаты работы описаны в IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Устройство весит всего 2 грамма и достигает размера в человеческую руку. Динамик был создан из легкого листа ПЭТ-пластика и ламинированного нижнего слоя очень тонкой пленки PVDF. Оно способно обеспечить шумоподавление в сложных условиях, например, в кабине самолетов, в театре или парке. Кроме того, разработка воспроизводит звук практически без искажений, используя минимальные затраты энергии в сравнении с обычными динамиками. Ученые отметили, что это устройство можно будет встроить в обшивку автомобиля или вместе с обоями для стен.

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Елена Апазиди
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