Разработан динамик толщиной с бумагу

В Массачусетском технологическом институте разработали динамик толщиной с бумагу

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) в США разработали динамик толщиной с бумагу, который может превратить любую поверхность в источник звука. Результаты работы описаны в IEEE Transactions on Industrial Electronics.

Устройство весит всего 2 грамма и достигает размера в человеческую руку. Динамик был создан из легкого листа ПЭТ-пластика и ламинированного нижнего слоя очень тонкой пленки PVDF. Оно способно обеспечить шумоподавление в сложных условиях, например, в кабине самолетов, в театре или парке. Кроме того, разработка воспроизводит звук практически без искажений, используя минимальные затраты энергии в сравнении с обычными динамиками. Ученые отметили, что это устройство можно будет встроить в обшивку автомобиля или вместе с обоями для стен.

В апреле 2022 года японские специалисты из Университета Мэйдзи (Япония) Хомеи Мияшиты (Homei Miyashita) в совместном сотрудничестве с производителем напитков Kirin представили умные палочки для еды, которые способны имитировать вкус соли с помощью импульсов тока.