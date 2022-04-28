Первый в России завод по производству иномарок отправит сотрудников в отпуск

Компания «Автотор» отправит сотрудников в оплачиваемый отпуск с 1 по 22 мая

Сотрудники компании «Автотор», которая стала первым в России заводом по сборке автомобилей иностранных марок BMW, Kia и Hyundai, с 1 по 22 мая отправятся в оплачиваемый корпоративный отпуск. Некоторые подразделения продолжат работать в прежнем графике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Работу продолжат сотрудники, отвечающие за жизнеобеспечение производства и строительство новых мощностей по специнвестконтракту. Выполнять задачи в прежнем режиме будут и сотрудники конструкторско-внедренческого центра «Электроэлемент» и других подразделений, задействованных в реализации проекта по созданию производства электромобилей.

При этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что производители Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России, а от остальных компаний ожидают решения до конца мая. Производство на «Автоторе» сократилось, но все еще сохраняется.

Министр подчеркнул, что Россия не претендует на чужую собственность, но посчитал нормальной практикой передачу в управление местному бизнесу активов иностранных компаний, приостановивших деятельность в стране. В качестве примера Мантуров привел компанию Daimler, которая передала свое грузовое подразделение менеджменту «КамАЗа».

Уже несколько крупных автоконцернов сообщили о приостановке производства в России из-за военных действий на территории Украины. Среди компаний, покинувших российский рынок, числятся Renault, Toyota, BMW, Nissan и WAG. Ранее в апреле сообщалось, что «Автотор» оказался в достаточно сложной ситуации из-за западных санкций. Глава Калининградской области Антон Алиханов признал, что автобизнес стал одной из самых подверженных влиянию санкций отраслей.