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Первый в России завод по производству иномарок оказался в сложной ситуации

Калининградский губернатор Алиханов заявил о трудностях на «Автоторе» из-за санкций Запада

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Автомобильный завод «Автотор» в Калининграде в связи с западными санкциями оказался в достаточно сложной ситуации, не лучше, чем у других производств в России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Калининградской области Антон Алиханов.

В качестве основных причин он назвал давление американских властей на страны — поставщики компонентов, а также разрыв логистических цепочек, причем уже не только в части полупроводников. Алиханов признал, что автобизнес в нынешних условиях — один из самых подверженных влиянию.

«Автотор» основан в 1994 году. Это первый в России завод по производству иномарок. До последнего времени он выпускал автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai совокупным объемом порядка 2,5 миллиона единиц. Ранее компания сообщала, что пытается сохранить персонал на фоне приостановки производства BMW.

Ранее 19 апреля стало известно, что Stellantis останавливает автозавод в Калуге, на котором собирали Opel, Citroen и Peugeot. Компания объяснила свои действия западными санкциями и нарушением логистики.

Спустя почти два месяца после того, как российские военные вошли на территорию Украины, в России осталось только два полноценно работающих автозавода — «УАЗ» и китайский Haval, у которых пока хватает комплектующих.

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Платон Щукин
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