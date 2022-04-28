В челябинском нацпарке белка вывела потомство в старом скворечнике

В нацпарке «Таганай» белка вывела детенышей в старом скворечнике

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области белка вывела потомство в старом скворечнике. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

Как рассказали в нацпарке, в этом году потомство у местного беличьего семейства появилось значительно раньше обычного. «Бельчата уже зрячие, то есть им не меньше месяца, значит, родились они во второй половине марта — это самый ранний срок за всю историю наблюдений», — пояснили специалисты.

Они добавили, что обычно детеныши начинают покидать дупло или скворечники в первой половине мая — начале июня, однако на этот раз их начали замечать на полмесяца раньше. Точное число родившихся бельчат неизвестно, однако зоологи предполагают, что их достаточно много.

По словам работников «Таганая», живущие на территории нацпарка белки часто облюбовывают птичьи домики, которые развешаны на деревьях. Так, одна из белок сначала заняла один скворечник для себя, а затем, когда обзавелась детенышами, поселила их в соседнем домике. В итоге в распоряжении семейства оказалось сразу два скворечника.