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В Дагестане за неделю утонули четверо детей

В Дагестане за неделю утонули четверо детей, еще один ребенок пропал без вести

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Дагестане за неделю — с 22 по 27 апреля — утонули четверо детей, еще один ребенок числится пропавшим без вести. Издание «Махачкалинские известия» 22 апреля сообщило о гибели двух девочек в поселке Ленинкент.

Дети 10 и 13 лет утонули в «Солдатском озере». Тела девочек удалось обнаружить лишь после того, как к операции подключились водолазы.

В селе Джурмут в Бабаюртовском районе республики 25 апреля пропал мальчик. В тот же день отец ребенка обнаружил его тело в местном водоеме. Еще два случая произошли в том же районе 26 апреля — два трехлетних мальчика ушли в неизвестном направлении из села Мазада. Как сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на МВД, тело одного ребенка нашли в водоеме, поиски второго еще продолжаются.

«С наступлением темноты поиск второго пропавшего малыша не прекратили, а продолжили так же интенсивно. На помощь приехали жители соседних республик, волонтеры из Чечни привезли с собой специальное оборудование для продолжения поиска в темное время суток», — рассказали в МВД.

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Варвара Кошечкина
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