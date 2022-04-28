Леонардо Ди Каприо вложился в один продукт

Bloomberg: актер Ди Каприо инвестировал в компанию по производству искусственного мяса

Американский актер Леонардо Ди Каприо вложился в компанию по производству искусственного мяса Neat Food Co. Звезда фильмов «Выживший» и «Титаник» стал стратегическим инвестором, уточняет Bloomberg.

Ди Каприо объяснил решение присоединиться к компании озабоченностью проблемами экологии. «Разрушение привычной нам системы питания с помощью устойчивых альтернатив — один из ключевых шагов к сокращению глобальных выбросов углекислого газа», — заявил он.

Neat Food Co. существует с 2019 года, один из основателей — пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон. Компания планирует масштабное расширение реализации продукции — до конца 2022 года количество заведений сети увеличится с восьми в Англии до 42 в разных странах мира, в том числе в США. Для выхода на мировой рынок производителю искусственного мяса нужно привлечь дополнительные 30 миллионов долларов, часть из которых выделит Ди Каприо.

В 2021 году Ди Каприо инвестировал в два стартапа по производству искусственного мяса — Aleph Farms и Mosa Meat, ранее актер также вкладывал средства в аналогичную компанию Beyond Meat.