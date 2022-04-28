В России оценили число проблемных долгов

РБК: объем проблемных кредитов в банках пока не показал ощутимого роста

Аналитики оценили число проблемных кредитов в банках в России и пришли к выводу, что их объем пока не показал существенного роста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Проблемным кредитом считается тот, по которому был допущен первый пропуск платежа. В феврале количество таких займов в среднем выросло на 30 процентов по сравнению с январем, при этом в марте наблюдался всплеск просрочки уже на более длительном сроке: от 30 до 59 дней. Директор бюро Олег Лагуткин объяснил: это означает, что проблемные долги, появившиеся в начале нынешнего кризиса, начинают вызревать.

Ранняя просрочка — это в целом обычный процесс, однако важно, что она перетекает в более длительные категории. «Сейчас рано говорить о каких-то значительных негативных тенденциях в кредитовании», — подчеркнул Лагуткин. Со своей стороны управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов предположил, что нынешний рост связан с «глобальной неопределенностью, обрушившейся на заемщиков».

К 1 апреля 2022 года число россиян-банкротов превысило полмиллиона (537 тысяч человек). В первом квартале суды признали банкротами 54 190 граждан, что на 33,6 процента больше аналогичного периода 2021 года. Общий размер задолженности россиян, сумевших добиться начала внесудебного банкротства, составил 2,68 миллиарда рублей. Всего россиянам списали почти два миллиарда (1,72 миллиарда) рублей долгов.