В Москве силовики задержали налоговика после обысков в инспекции №29

После обысков в ИФНС №29 Москвы правоохранители задержали налоговика по делу о коррупции

В Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски инспекции №29 Федеральной налоговой службы (ИФНС) России в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Об этом ТАССсообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, после следственных действий был задержан налоговик по подозрению в совершении преступления. В отношении него избрана мера пресечения и он помещен под домашний арест.

Ранее 28 апреля сообщалось, что в Уфе прошли обыски у заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой в рамках уголовного дела о нарушениях при закупке жизненно важного препарата. Она сама не является фигуранткой этого дела.

Управление Следственного комитета по Башкирии возбудило дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ по факту нарушений при закупке «Трипторелина». По данным следствия, в 2019 году Минздрав республики закупил более 3,7 тысячи упаковок этого препарата на сумму более 51 миллиона рублей, при этом объем лекарства в десять раз превышал реальную потребность в нем. В результате 1670 упаковок стоимостью более 10 миллионов рублей не были использованы, так как их срок годности истек.