Силовики провели обыски у замминистра здравоохранения Башкирии

В Уфе силовики провели обыски у замглавы Минздрава Башкирии Кононовой

В Уфе силовики провели обыски у заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой в рамках уголовного дела о нарушениях при закупке жизненно важного препарата. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, сама Кононова не является фигуранткой этого дела.

Ранее в управлении Следственного комитета по Башкирии возбудили дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ по факту нарушений при закупке «Трипторелина». По данным следствия, в 2019 году Минздрав республики закупил более 3,7 тысячи упаковок этого препарата на сумму более 51 миллиона рублей, при этом объем лекарства в десять раз превышал реальную потребность в нем. В результате 1670 упаковок стоимостью более 10 миллионов рублей не были использованы, так как их срок годности истек.

18 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли с обысками в управление контрактных отношений в сфере закупок Минздрава Челябинской области. На месте задержали замминистра здравоохранения российского региона Александра Кузнецова.