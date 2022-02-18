Задержан замминистра здравоохранения российского региона

Силовики ФСБ пришли с обысками в управление контрактных отношений в сфере закупок Минздрава Челябинской области и задержали замминистра здравоохранения российского региона Александра Кузнецова. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, обыски проводились в управлении контрактных отношений в сфере закупок. Замглавы Минздрава увезли на допрос в управление Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области. Следователей прежде всего заинтересовала информация о нарушениях в сфере закупок медицинского оборудования и о возможном заключении контрактов на поставку томографов по завышенным ценам.

В пресс-службе Минздрава отмечают, что работа в министерстве проходит в штатном режиме, правоохранительным органам оказывается необходимое содействие.

Ранее сообщалось, что МВД России решили попросить Минздрав предоставлять им данные о людях с психическими расстройствами. Представитель МВД Лариса Плотникова отметила, что, получив такую информацию о россиянах, полиция сможет предупредить ряд тяжких преступлений.