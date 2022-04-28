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Партнер «Газпрома» сообщил о конце эры сотрудничества России и Германии

Глава Wintershall Dea Мерен заявил о конце эры сотрудничества России и Германии

Фото: Shutterstock

Россия пересекла красные линии в партнерских отношениях с европейскими компаниями, сказал глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, передает РБК.

«Для Германии и России эта война означает окончание эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества», — сообщил он. Отвечая на вопрос, не боится ли Мерен, что «Газпром» вынудит компанию продать доли в совместных предприятиях, он понадеялся, что Москва будет придерживаться соглашения о защите инвестиций.

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Глава компании считает, что газ из России можно заменить, но это не произойдет быстро. Партнер «Газпрома» решил продолжить участие в уже существующих проектах в России, заявил Мерен.

Wintershall Dea списала активы на 1,5 миллиарда евро из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2» и операций, связанных с Россией. Чуть более одного миллиарда из этого объема приходятся на инвестиции и выплаты по «Северному потоку-2».

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежит концерну BASF (67 процента) и LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. У компании есть газотранспортный бизнес, включая 15,5 процента Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток»). Wintershall Dea активно участвовала в строительстве «Северного потока-2», имея статус инвестора проекта.

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Платон Щукин
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