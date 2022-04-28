Девушка без ног попала на обложку модного журнала

Модель без ног Лорен Вассер снялась для обложки журнала Elle

Американская модель Лорен Вассер, лишившаяся ног из-за зараженного стафилококком тампона, попала на обложку французской версии модного журнала Elle. Соответствующий снимок появился в аккаунте издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, девушка снялась в мини-платье бренда Prada и черных туфлях, надетых поверх протезов. При этом образ дополнили ювелирные украшения компании Tiffany & Co. «Моя сила в том, чтобы делиться ею с другими», — гласил текст обложки.

Публикация набрала более трех тысяч лайков и десятки комментариев. «Наша муза на этой неделе. Жительница Калифорнии, которая в 24 года пострадала от вызванного тампоном токсического шока и лишилась ног», — указали в аккаунте издания. В свою очередь, пользователи восхитились 34-летней моделью в комментариях. «Лорен, я ценю твое мужество! Продолжай в том же духе», «Отличная работа! Эта девушка прекрасна», «Таких обложек должно быть больше», «Горжусь!» — писали подписчики.

Фото: @ellefr

В 2012 году появилась информация о том, что модель использовала тампон, зараженный стафилококком. Данные патогенные микроорганизмы вызвали у нее инфекционно-токсический шок. При этом первые симптомы напоминали грипп, однако состояние девушки продолжало ухудшаться. После сердечного приступа она оказалась в реанимации, затем ее ноги поразила гангрена. Ей ампутировали ступню и часть голени на правой ноге, а также пальцы на левой. Кроме того, в 2018 году Вассер пережила ампутацию второй ноги.