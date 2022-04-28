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Найден эффективный источник энергии на Марсе

В UCB сочли солнечные батареи эффективным источником энергии для колониальных баз на Марсе

Фото: NASA / Unsplash

Команда американских специалистов из университета Калифорнии в Беркли (UCB) нашла эффективный источник энергии для работы колониальных баз на Марсе. По их подсчетам, использование солнечных батарей гораздо более выгодно, чем доставка и строительство атомных реакторов. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Astronomy and Space Science.

Для этого ученые провели расчеты мощности, эффективности и стоимости доставки солнечных батарей в различных областях Марса. Затем они сравнили полученные показатели с затратами ресурсов для прототипов атомных силовых установок Kilopower, которые разрабатывает НАСА.

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Исследователи учитывали то, что солнечная и атомная энергия будет использоваться для производства водорода, удобрений и других веществ, необходимых для жизни первых поселенцев планеты. Кроме того, источники энергии должны быть устойчивыми к скачкам потребления и воздействию сезонных и суточных циклов.

Оказалось, что на примерно на 50 процентах площади Марса (экваториальные и тропические широты) солнечные батареи в совместном применении с водородными системами более рациональны в использовании, чем небольшие ядерные реакторы. В этих же областях планеты планируется начать размещать колониальные базы, поскольку они наиболее благоприятны не только в климатических условиях, но и для взлета и посадки ракет.

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Елена Апазиди
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