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В НАТО захотели нарастить военную поддержку Молдавии и Грузии

Генсек НАТО Столтенберг заявил о планах увеличить военную поддержку Грузии и Молдавии

Фото: Zheng Huansong / Xinhua / Globallookpress.com

НАТО размышляет над идеей наращивания военной помощи Грузии и Молдавии из-за боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, увеличить «практическую и политическую» поддержку республикам Североатлантический альянс захотел из-за угроз, исходящих от украинского конфликта. Конкретной помощи ни Кишинев, ни Тбилиси не получили, НАТО пока лишь рассматривает такую возможность.

«Мы изучаем, что мы можем сделать больше для наших партнеров в восточной части Европы», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек назвал общий объем военной помощи, которую Украина получила от стран-членов НАТО. Речь идет о как минимум восьми миллиардах долларов, в будущем эта цифра может вырасти.

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Алевтина Запольская
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