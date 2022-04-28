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Назван общий объем военной помощи для Украины от НАТО

Генсек НАТО заявил, что объем военной помощи для Киева превысил восемь миллиардов долларов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Общий объем военной помощи для Украины от стран НАТО превысил восемь миллиардов долларов и будет только нарастать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.

Он назвал такую оценку минимальной, уточнив, что в реальности эта цифра может быть выше. Генсек подчеркнул, что считает важным оказывать поддержку Киеву и заверил в продолжении военных поставок.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что хотя часть европейских стран начали передавать Киеву тяжелое вооружение, это не делает их автоматически стороной конфликта. Она пояснила, что поставки идут в соответствии с 51 статьей хартии ООН, гарантирующие любой стране право на самооборону.

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Алевтина Запольская
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