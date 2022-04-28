В Москве открылся новый центр госуслуг «Мои Документы»

В московском районе Ховрино открылся новый центр госуслуг «Мои Документы»

В Ховрино открылся центр госуслуг «Мои Документы», благодаря которому жители района смогут получать услуги, оформлять необходимые документы в пешей доступности от метро и другой транспортной инфраструктурой. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В прошлом году мы открыли для москвичей восемь центров госуслуг. В феврале этого года — офис "Мои Документы" района Отрадное по новому адресу. Сегодня открываем новый центр — в Ховрино. Он располагается рядом с транспортно-пересадочным узлом, объединяющим метро, железнодорожную платформу и автовокзал. Площадь центра — почти 1,5 тысячи квадратных метров, для горожан мы создали 60 окон приема. В этом году у нас большие планы — мы откроем флагманский офис Северо-Западного округа, а также 9 центров после капремонта» Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Центр расположен в торговом центре «Discovery» по адресу улица Дыбенко, дом 7/1. Это помещение с современной отделкой и мебелью, а также просторной зоной ожидания и централизованной системой вентиляции для поддержания комфортного микроклимата. В центре оборудовано восемь мест в зоне электронных услуг с компьютерами, которыми могут воспользоваться посетители.

«Центр выполнен в узнаваемом стиле "Мои Документы", мы использовали передовые интерьерные и технологические решения. Он полностью соответствует требованиям единого стандарта комфорта. Особое внимание мы уделили маломобильной группе граждан — центр оборудован двумя увеличенными окнами приема», — добавила Анастасия Ракова.

Для клиентов создана комфортная комната матери и ребенка, детская игровая зона, в центре есть банкоматы и мини-кафе «Мой кофе». Также в офисе есть отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака.

Помимо этого горожане могут воспользоваться дополнительными сервисами — сделать фотографию в фотокабине, распечатать или снять копию документов, оплатить госпошлины и другие платежи с помощью специальных терминалов в зале или в окне приема, воспользоваться терминалом компании «Мосэнергосбыт» и вендинговыми аппаратами, и даже проверить свое здоровье с помощью современного диагностического комплекса.

Центр госуслуг будет работать по обычному графику районных офисов: ежедневно с 08:00 до 20:00.