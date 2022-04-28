Эксперты обсудили роль политических партий в спецоперации

Прошел круглый стол ЭИСИ на тему «Роль и место политических партий России в СВО»

«Наше российское общество только больше и больше сплачивается, уровень поддержки институтов власти колоссальный, — заявил управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Российской Федерации Фирдус Алиев, открывая круглый стол экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Роль и место политических партий России в специальной военной операции».

По мнению политолога, политического обозревателя радиостанции "Говорит Москва" Александра Асафова, практически ни одна партия не осталась в стороне, из 14 партий 9 принимают активное участие в поддержке беженцев ДНР и ЛНР, за исключением «Яблоко» и «Роста», «которые не участвуют в векторе специальной военной операции из-за мнения их руководителей». Он считает, что мы видим консолидацию российского общества вокруг президента РФ, вокруг армии, и партий становится не видно.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Андрей Исаев подчеркнул, что «что сегодня в условиях, когда внешняя политическая повестка доминирует, без тех решений, за которые голосовала только партия «ЕР», «сейчас бы не принимались физически те решения, которые противостоят агрессии Запада». В частности, правильное распределение бюджета на оборонную промышленность сейчас помогает нам отражать атаки врага, уверен Андрей Исаев. По его словам, «ЕР» как партия большинства приветствует другие политические силы в спасении отечества и благодарна партиям, «способствующим быстрому принятию решений». Он подчеркнул, что «мы действительно работаем вместе, связывая позицию регионов и позицию правительства с принятием решений в отношении наших граждан».

Его однопартиец, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич, в своем выступлении отметил, что 60 процентов гуманитарной помощи на Донбасс поступило по партийным линиям. Самое важное, по его мнению, что есть обратная связь и однопартийцы готовы решать проблемы жителей Донбасса в любое время дня или ночи. «Складываются чисто человеческие отношения, а самое главное — люди относятся к нам уже не как к политикам, а как к людям, способным оказать действительную помощь», — рассказал Игорь Кастюкевич.

Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков рассказал, что «Новые люди», как и многие другие партии, помогают беженцам из ДНР и ЛНР, что направили 70 инициатив в правительство, многие из которых уже были проверены и изучены. Кроме того, Владислав Даванков подчеркнул, что партийцы активно работают с молодежью, «ведь многие из них ещё сейчас сомневаются».

По мнению первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Российской Федерации Дмитрия Гусева, «все политические партии сейчас равны: все помогают беженцам, поставляют грузы на Донбасс, все партии уравнялись, все поддерживают спецоперацию». Он напомнил, что «Справедливая Россия» — первая партия, признавшая ДНР и ЛНР, а ее лидер Сергей Миронов был из-за этого обложен западными санкциями. Дмитрий Гусев рассказал также о некоторых партийных инициативах, в частности о подготовленном однопартийцами пакете мер по поддержке беженцев, борьбе с бедностью и о том, что добровольцы будут приравнены к ветеранам боевых действий.

Еще один участник круглого стола председатель партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов, который только что вернулся из Донбасса, сообщил, что они активно занимаются там спасением животных и поддержкой зоопарков, «представляя возможность оставаться человеком», и предложил устроить общий логистический центр.

Подводя итоги обсуждения, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко подчеркнул, что, несмотря на сегодняшнюю консолидацию российских партий, «пять разломов, которые между ними существуют, не дадут исчезнуть политическому пространству».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Решение о начале проведения военной спецоперации на Донбассе было принято после просьбы ДНР и ЛНР.