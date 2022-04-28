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Посольство России сообщило об изучении экспертами в США данных о биолабораториях

Посольство России рассказало, что эксперты в США начали изучать данные о биолабораториях

Фото: Ohde / face to face / Global Look Press

Посольство России в США сообщило, что американские эксперты начали изучать данные о биолабораториях Пентагона на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

«Аналитики справедливо задаются вопросами. Какого рода штаммы исследовались в финансируемых Вашингтоном лабораториях? Какую угрозу подобные работы представляли для гражданского населения?» — отметили дипломаты. Они также обратили внимание на то, что США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия, вопреки международным обязательствам.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что вспышки заболеваний, фиксирующиеся во многих государствах, могут быть связаны с деятельностью биолабораторий США. По его словам, США открыли свои лаборатории не только на Украине, но и во многих других республиках бывшего СССР, где, прикрываясь научно-исследовательской деятельностью, вели работу по созданию биологического оружия.

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Марина Совина
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