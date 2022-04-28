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Мужчина разбогател на продаже использованных носков с запахом

The Mirror: житель Лондона рассказал о заработке на продаже пропитанных потом носков

Житель Лондона рассказал, что начал хорошо зарабатывать и разбогател на продаже использованных носков, пропитанных его потом. Об этом сообщает The Mirror.

25-летний Билли-Джо Грей ведет совместную с невестой страницу на сайте OnlyFans и зарабатывает 1,6 тысячи фунтов стерлингов (150 тысяч рублей) в месяц на продаже в интернете своих ношеных носков. Фетишисты платят ему от 10 фунтов (932 рублей) до 30 фунтов (2,7 тысячи рублей) за пару, причем чем больше пота и сильнее запах, тем выше цена. В неделю мужчине удается продать около 12 пар. Таким образом его заработок составляет около 360 фунтов (33,5 тысячи рублей) в неделю.

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Грей узнал о существовании спроса на использованные носки, когда получил личное сообщение с таким запросом. Чтобы носки пропитались потом, их приходится носить несколько дней, затем они упаковываются в пакеты и отправляются заказчикам по почте. За доплату британец учитывает и специальные пожелания клиентов. Он отметил, что пользователи сайта интересуются различными предметами одежды: носками, трусами и футболками для занятий в спортзале.

Несмотря на крайне необычный выбор карьеры, Грей охотно рассказывает о ней семье и друзьям, а те поддерживают его начинания. «У меня есть постоянные покупатели, которые постоянно покупают использованные носки, — рассказывает Грей. — Ради них в определенные дни я хожу в спортзал и ношу носки от одного до трех дней». Цена устанавливается индивидуально и зависит от того, сколько покупатель готов заплатить.

На одном из опубликованных мужчиной видео он занимается в спортзале, чтобы хорошенько пропитать свои носки потом. Запись набрала более 80 тысяч просмотров в TikTok. Пользователи были в шоке от такого необычного выбора рода деятельности.

Ранее сообщалось, что модель из британского графства Саффолк разбогатела, публикуя пикантные фото на OnlyFans. По словам женщины, один из поклонников захотел увидеть морщины на ее ногах и заплатил крупную денежную сумму.

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Алиса Дмитриева
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