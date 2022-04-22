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Женщина разбогатела на фото морщин на своих ногах

Daily Mirror: в Великобритании женщина заработала более 15 тысяч фунтов на фото морщин

Фото: @char.borley

Модель Чар Борли из британского графства Саффолк разбогатела, публикуя пикантные фото на OnlyFans. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам Борли, однажды ей пришел необычный запрос от поклонника. Он хотел увидеть морщины на ее ногах. Женщина согласилась, сделала и отправила ему нужное фото и заработала на этом более 15 тысяч фунтов стерлингов (более полутора миллиона рублей).

Борли утверждает, что это — не единственный странный случай в ее эротическом бизнесе. Поклонники нередко отправляют ей деньги на косметические процедуры или оплачивают ее путешествия в надежде на интересный контент. Однажды она получила от одного из подписчиков более 3740 фунтов стерлингов только на педикюр, который обычно стоит около 30 фунтов стерлингов.

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Описывая наиболее вызывающие запросы, которые она получала, Борли добавила: «Однажды меня попросили прокатиться на надувной косатке в бикини, а затем проткнуть ее острыми ножницами. Это клиент очень любил надувные игрушки. Говорил, что если у меня нет косатки, подошел бы надувной единорог».

У такого рода занятий есть и минусы, утверждает Борли. Хуже всего, по ее словам, люди, которые пытаются следить за ней. «У меня была история с мужчиной, который воровал нижнее белье с моей бельевой веревки и присылал мне свои фотографии в нем!» — утверждает она.

Ранее сообщалось, что 33-летняя британская журналистка Линн Карр стала зарабатывать на женатых мужчинах, позируя для них в нижнем белье. В прошлом она работала в журналах, которые издаются в Лондоне, однако решила бросить работу, чтобы начать свой эротический бизнес.

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Рузанна Акмалтдинова
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