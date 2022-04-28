Названа доля пользователей Starlink за пределами США

Rest of World: лишь 20 процентов пользователей Starlink живут за пределами США

Названа доля пользователей спутникового интернета Starlink за пределами американского региона — речь идет лишь о 20 процентах потребителей. Об этом сообщает издание Rest of World.

По оценке журналистов, 98 процентов пользователей спутникового интернета Илона Маска сконцентрированы в Северной Америке, Европе, Новой Зеландии и Австралии. Из общего числа около 80 процентов абонентов сервиса проживают в США и Канаде. Авторы отметили, что SpaceX развивает сервис как глобальный, однако большая часть его клиентов сосредоточена на одном континенте.

Журналисты подчеркнули, что глава SpaceX Маск хотел развернуть сервис в Африке и Индии, однако компании пришлось отложить эти планы.

Скромные темпы развертывания Starlink по всему миру специалисты объяснили проблемами в регионах — во многих странах компания не может получить разрешение на работу. Так, если в Чили регулирующие органы поприветствовали запуск спутникового интернета, то в Индии SpaceX столкнулась с противодействием телекоммуникационных компаний. Источники рассказали, что корпорация уже начала возвращать деньги индийским пользователям за предзаказы комплектов Starlink.

Ранее стало известно, что спутниковый интернет Starlink появится на самолетах гражданских авиалиний в 2023 году. Одной из первых с корпорацией Маска подписала соглашение авиакомпания Hawaiian Airlines.