Спутниковый интернет Starlink появится в самолетах

Reuters: американские авиакомпании начнут тестировать спутниковый интернет Starlink

Доступ к спутниковому интернету Starlink появится на борту самолетов гражданских авиалиний в 2023 году. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты ссылаются на заявление американской авиакомпании Hawaiian Airlines, в котором говорится, что SpaceX будет предоставлять доступ к интернету Starlink на борту самолетов. В сообщении говорится, что обе компании находятся на раннем этапе реализации проекта, доступ к спутниковому интернету в самолетах авикомпании начнут тестировать в 2023 году. Терминалы Starlink будут установлены в самолетах Airbus A330, A321neo и Boeing 787-9.

Также журналисты уточнили, что SpaceX заключила аналогичную сделку с другой американской авиакомпанией JSX, в рамках которой более 100 самолетов будут оснащены терминалами Starlink. По данным The Wall Street Journal, спутниковый интернет также может появиться в самолетах компании Delta.

Уточняется, что SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на использование Starlink на самолетах и морских судах. Ранее компания Илона Маска протестировала оборудование Starlink на самолетах Gulfstream.

Новость о том, что терминалы Starlink будут размещать на борту самолетов, появилась летом 2021 года. Сообщалось, что SpaceX изменит конструкцию антенн и спутников, чтобы использовать их для авиационной связи.