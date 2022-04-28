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Болгария заявила об отсутствии страха перед Россией

Премьер Болгарии заявил, что не боится нападения со стороны РФ из-за поставок оружия Киеву
Кирил Петков

Кирил Петков . Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что не боится нападения со стороны России в случае поставок оружия Украине. Об этом сообщает Le Monde.

Политик отметил, что верит в НАТО. Он подчеркнул, что Польша, Румыния, Германия, Франция, Великобритания и США уже оказывают поддержку Киеву. «И они не находятся в состоянии войны, и все это при том, что Болгария находится на второй географической линии по отношению к передовой по сравнению с Польшей и Румынией», — отметил он.

По словам Петкова, нападение на одну из стран Североатлантического альянса означает нападение на все страны, которые являются членами НАТО. «И России известен этот факт», — заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить на Украину самоходные установки «Цезарь». По данным французских СМИ, тяжелая артиллерия и боеприпасы к ней будут отправлены в течение нескольких дней. Десятки противотанковых комплексов Milan, которые были взяты из запасов Вооруженных сил Франции, уже доставлены на территорию Украины.

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Марина Совина
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