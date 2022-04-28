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Задержанные в Москве россияне планировали совершить теракт по указанию СБУ

Двое молодых людей планировали совершить теракт в центре Москвы по указанию СБУ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Двое молодых людей, задержанные полицией возле метро «Пушкинская» в Москве, планировали совершить теракт в центре столицы по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишут «Известия».

По сведениям издания, 6 марта полицейские обратили внимание на одетых в мотоциклетную защиту россиян, которые находились в неадекватном состоянии. При осмотре их рюкзаков стражи порядка нашли оружие, респираторы, газовый баллончик и комплект зажигательных смесей. По данным следствия, злоумышленники планировали напасть на российских силовиков и поджечь их автомобиль.

Также среди их вещей была обнаружена пачка транквилизаторов. Так как в момент задержания фигуранты не могли разговаривать и давать показания, правоохранители вызвали скорую.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ФСБ задержала готовившего теракты 19-летнего студента техникума.

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Елизавета Новикова
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