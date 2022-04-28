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ФСБ задержала готовившего теракт российского студента

ФСБ задержала российского студента, готовившего теракт в Курганской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Курганской области ФСБ задержала готовившего теракты 19-летнего студента техникума. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержание произошло еще в марте. Злоумышленник готовил нападение на учебное заведение, для чего изготовил семь взрывных устройств и оружие. Все это было изъято у него при обыске. Также в квартире задержанного был найден дневник с планом террористического акта и инструкцией по изготовлению бомб.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Приготовление к совершению террористического акта») УК РФ и 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывных устройств») УК РФ.

6 февраля сообщалось, что в Тамбове студента приговорили к восьми годам колонии за подготовку теракта.

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Владимир Седов
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