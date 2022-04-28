В Турции назвали единственный способ спасти европейскую энергетику

Milliyet: Европа может спасти свою энергетику с помощью возобновляемых источников

Существует только один способ, который поможет Европе избавиться от зависимости от российского газа и гарантировать энергетическую безопасность. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Автор материала напомнил, что многие европейские страны на протяжении 30 лет пользовались дешевым российскими энергоресурсами. Однако после начала российской спецоперации на Украине Европа обеспокоилась своей зависимостью от России. В то же время в статье отмечается, что у региона нет возможности изменить ситуацию за короткое время.

В то же время автор материала назвал единственное, по его мнению, решение, которое поможет Европе спасти свою энергетику. Речь идет о получении большего количества энергии из возобновляемых источников. Уточняется, что ряд стран стремится создать альтернативу природному газу хотя бы отчасти, установив больше ветряных турбин и солнечных батарей. По мнению автора публикации, сложившаяся ситуация может стать шансом «превратить кризис в возможность» и ускорить процесс перехода к чистой энергии.

Ранее сообщалось, что планы Китая по развитию ветроэнергетики в Тибете смогут обеспечить Европу энергией.