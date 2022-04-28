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Владелец «Билайна» передумал переезжать в Великобританию

Veon отложил смену юрисдикции с Бермудских островов на Великобританию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Владелец оператора мобильной связи «Билайн», компания Veon передумала переезжать в Великобританию, отложив смену юрисдикции, сообщается на корпоративном сайте.

«Veon приостановил все действия, связанные с ранее предложенной сменой юрисдикции Veon Ltd. в Великобританию, и продолжит рассмотрение оптимальной корпоративной структуры для группы», — говорится в сообщении. Причины решения не уточняются. В настоящее время компания зарегистрирована на Бермудских островах.

Также компания отчиталась о финансовых результатах. В первом квартале выручка в России увеличилась на 5,6 процента в годовом выражении. Украинское подразделение Veon показало рост на 15,1 процента.

Также рост доходов зафиксирован в других странах присутствия компании: в Пакистане (9,1 процента год к году) и Казахстане (20 процентов). Доналоговая прибыль (EBITDA) всей группы в первом квартале 2022 года выросла на 5,7 процента.

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Платон Щукин
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