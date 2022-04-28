Невеста осталась с внешностью Фионы из «Шрека» при подготовке к свадьбе

The Sun: стилист сделал невесте прическу и оставил ее с внешностью Фионы из «Шрека»

Невеста из США осталась с внешностью персонажа принцессы Фионы из мультфильма «Шрек» после примерки свадебного образа. Соответствующим TikTok-видео заинтересовалась редакция The Sun.

За три недели до церемонии юзерша с никнеймом fruitgummysnack занялась подготовкой макияжа и прически, обратившись за помощью к стилисту. Результатом преображения американка поделилась в ролике, запечатлев себя в фате и с собранными в бабетту волосами. «Только сейчас поняла, что из меня сделали жену Шрека. Придется менять весь образ», — иронично отметила девушка.

Ролик стал вирусным, набрав более 1,9 миллиона просмотров и 230 тысяч лайков. Сюжет рассмешил подписчиков, и они поддержали героиню материала в комментариях. «Я чуть не выпрыгнула из штанов от смеха», «Любой, кто скажет тебе оставить эту прическу, — твой враг», «Хорошо, что ты заметила это до свадьбы», — писали пользователи сети.

Ранее в апреле блогерша Саммер Уилсон была приглашена на свадьбу в качестве подружки невесты. Виновница торжества самостоятельно подбирала образы для своих близких, заручившись помощью визажистов и стилистов по волосам. Так, один из мастеров сделала Уилсон вечернюю прическу с начесом и крупными локонами. Увидев получившийся результат в зеркало, девушка рассмеялась и сравнила укладку с париком президента Джорджа Вашингтона.