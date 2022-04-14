Блогерша сделала прическу на свадьбу и стала похожа на Джорджа Вашингтона

Блогерша Саммер Уилсон сравнила свою свадебную прическу с париком Джорджа Вашингтона

Блогерша Саммер Уилсон сделала свадебную прическу и стала похожа на первого американского президента Джорджа Вашингтона. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом summerdoingthings была приглашена на свадьбу в качестве подружки невесты. Подбором образов для своих близких виновница торжества занималась самостоятельно, заручившись помощью профессиональных визажистов и стилистов по волосам.

Так, один из мастеров сделал блогерше вечернюю прическу на основе высокого начеса и крупных локонов. Уилсон призналась, что едва сдержала слезы, когда увидела результат ее работы в зеркало. Новую укладку девушка сравнила с париком Вашингтона.

Видео стало вирусным, набрало более 50 тысяч лайков и рассмешило пользователей сети. «Я вижу боль в твоих глазах», «Подписание Декларации независимости состоится в 17:00», «Я думала, ты драматизируешь, пока не увидела фотографию», «Невеста, видимо, решила устранить конкуренток», — иронично комментировали подписчики.

Ранее в апреле актриса африканского происхождения Антониета готовилась к свадьбе сестры и заказала вечерний наряд у швеи. Блогерша внесла предоплату и отправила мастеру образец из интернета — силуэтное платье с мерцающей юбкой и корсетным лифом. Получившийся результат удивил юзершу: изготовленная вещь существенно отличалась от желаемой по крою и цвету.