69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Капитан атомохода снял редкое природное явление в Арктике

Капитан атомного ледокола «Вайгач» снял на видео гало в Северном Ледовитом океане

Капитан атомного ледокола Андрей Теницкий снял на видео редкое природное явление в Арктике — солнечное гало. Соответствующий ролик опубликован в группе «ФГУП "Атомфлот"» во «ВКонтакте».

На кадрах видно висящее над Северным Ледовитым океаном солнце, окруженное разноцветным световым диском. Автор ролика записывал его с борта атомохода, который в этот момент был окружен покровом льда. В каком месте океана находился корабль не сообщается.

Аналогичное явление ранее снял на видео житель Ямала. Кадры с оптической иллюзией удалось получить в 20 километрах от Надыма.

Ранее в Мурманске удалось запечатлеть необычное атмосферное явление — полярные стратосферные облака. Они образуются при малой концентрации озона и низких температурах на высотах за 20 километров.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Бундестаг одобрил поставки тяжелого немецкого вооружения для Украины
Санду назвала условие объединения Молдавии с Румынией
Москва допустила участие США в создании базы сайта «Миротворец»
Драка покупателей и охранников в московском ТЦ попала на видео
Премьер-министр Киргизии попал в больницу
Девушка без ног попала на обложку модного журнала
Психотерапевт назвал способ перестать быть «мамочкой» в отношениях
Высшая квалифколлегия судей России дала согласие на арест судьи Кондрат
Главврач скорой помощи в Москве назвал среднее время прибытия бригады
FINA завершила проверку в отношении отстраненного пловца Рылова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.