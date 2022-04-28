Капитан атомохода снял редкое природное явление в Арктике

Капитан атомного ледокола «Вайгач» снял на видео гало в Северном Ледовитом океане

Капитан атомного ледокола Андрей Теницкий снял на видео редкое природное явление в Арктике — солнечное гало. Соответствующий ролик опубликован в группе «ФГУП "Атомфлот"» во «ВКонтакте».

На кадрах видно висящее над Северным Ледовитым океаном солнце, окруженное разноцветным световым диском. Автор ролика записывал его с борта атомохода, который в этот момент был окружен покровом льда. В каком месте океана находился корабль не сообщается.

Аналогичное явление ранее снял на видео житель Ямала. Кадры с оптической иллюзией удалось получить в 20 километрах от Надыма.

Ранее в Мурманске удалось запечатлеть необычное атмосферное явление — полярные стратосферные облака. Они образуются при малой концентрации озона и низких температурах на высотах за 20 километров.