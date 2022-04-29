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В Британии Трасс и Джонсона обвинили в отталкивании Киева от мира с Москвой

The Guardian: Трасс и Джонсон рискуют разжечь боевые действия на Украине и лишить ее мира
Лиз Трасс и Борис Джонсон

Лиз Трасс и Борис Джонсон. Фото: Henry Nicholls / AP

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и премьер-министр страны Борис Джонсон делают все, чтобы лишить Киев и Москву возможности мирного урегулирования конфликта и разжечь боевые действия. Об этом пишет колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

По его мнению, высокопоставленные политики и дипломаты Великобритании намеренно подговаривают украинского президента Владимира Зеленского не идти на уступки российской стороны и отталкивают его от заключения мира, поскольку хотят удовлетворить свои политические амбиции.

«Трасс хочет, чтобы Молдавия и Грузия также присоединились к НАТО (...), но она нигде не упоминает о риске, связанном с желаемой ею эскалацией, не говоря уже о возможных компромиссах и мире. Это бульварная дипломатия», — с таким обвинением выступил Дженкинс.

Колумнист также заявил, что британские власти рискуют «заиграться в военные игрища», пытаясь привлечь избирателей, и затянуть боевые действия на Украине. Кроме того, Дженкинс опасается, что конфликт может перерасти в противостояние России и НАТО, что «только укрепит позиции [президента РФ Владимира] Путина в своей стране».

Виктория Кондратьева
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